HOLA: September 23, 2018

HIGHLIGHTS FROM SEPTEMBER 23, 2018

Music

We interviewed Alejandro Santoyo, a pianist and composer who grew up in Mexico. He will tell us about his experiences being a musician and professor.

Música

Entrevistamos a Alejandro Santoyo, un pianista y compositor que creció en México. Él nos dirá acerca de sus experiencias de ser un músico y profesor.

Latin Cooking

Chef JP will make Chicken Soup.

Cocina Latina

El Chef JP preparará Sopa de Pollo.

Latino Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latino Leader is from Mexico – David Elizondo. He is the Director of International Businesses at Quanta Technology.

Líder Latino de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestro Líder Latino es de México – David Elizondo. Él es el Director de Negocios Internacionales en Quanta Technology.

Events

Maty Ferrer, Director of El Centro Para Familias Hispanas, will tell us about how they help the Latino community.

Eventos

Maty Ferrer, Directora del Centro Para Familias Hispanas, nos contará de cómo ayudan a la comunidad latina.