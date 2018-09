HOLA: September 2, 2018

HIGHLIGHTS FROM SEPTEMBER 2, 2018

Young Latino Achiever

Our Young Latino Achiever is Juan Pablo Neri. He is a great student and a great musician.

Jóvenes Latinos Triunfadores

Nuestro Joven Latino Triunfador es Juan Pablo Neri. Es un gran estudiante y un gran músico.

Education

Education is very important in our communities and the Mexican Consulate started a program that provides information on the different options available to continue their studies.

Educación

La educación es muy importante en nuestras comunidades y el consulado mexicano comenzó un programa que brinda información sobre las diferentes opciones disponibles para continuar sus estudios.

Latin Cooking

Chef Verónica will teach us how to make a delicious recipe from Peru – Papa a la Huancaína.

Cocina Latina

Verónica nos enseñará cómo hacer una receta deliciosa del Perú: Papa a la Huacaína.

Latin Dance

Nancy and Tom are a couple who will dance Tango, a typical dance from Argentina.

Cocina Latina

Nancy y Tom son una pareja que bailará Tango, un baile típico de Argentina.

Latina Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latina Leader of the Week is María Arias from Ecuador. She is a doctor at Duke.

Líder Latina de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra Líder Latina de la Semana es María Arias de Ecuador. Ella es doctora en Duke.