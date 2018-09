HOLA: September 9, 2018

HIGHLIGHTS FROM SEPTEMBER 2, 2018

Organization

We interviewed Ricky Hurtado, Executive Director of NC SLI, who will tell us about the organization and also an event coming in October.

Organización

Entrevistamos a Ricky Hurtado, Director Ejecutivo de NC SLI, y nos contará sobre la organización y también sobre el evento que se realizará en octubre.

Latin Cooking

Chef Verónica will teach us how to make Churros with just 3 ingredients.

Cocina Latina

La Chef Verónica nos enseñará cómo hacer Churros con solo 3 ingredientes.

Health

Ana DeLange will teach us some easy exercises that we can do outside, so we don’t have excuses to not work out.

Salud

Ana DeLange nos enseñará algunos ejercicio que son muy fáciles y que podemos hacer afuera para que no tengamos excusas para ejercitarnos.

Latina Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latina Leader of the Week is Teresa Colón from Puerto Rico and she works for the North Carolina Department of Environmental Quality.

Líder Latina de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra Líder Latina de la Semana es Teresa Colón de Puerto Rico y trabaja para el Departamento de calidad ambiental de Carolina del Norte.