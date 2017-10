HOLA: October 8, 2017

HIGHLIGHTS FROM OCTOBER 8

Events

Sponsored by: NC State Fair

We are going to have Heather Overton that will give us information regarding the NC State Fair 2017.

Eventos

Patrocinado por: NC State Fair



Vamos a tener a Heather Overton que nos dará información acerca de la feria Estatal 2017.

Latin Dance

Betto, from the Mambo Dinamico dance company, will teach us to dance the salsa by showing us the basic steps.

Baile Latina

Betto, de la compañía de baile Mambo Dinámico, nos enseñará a bailar salsa donde nos mostrará los pasos básicos.

Latin Cooking

Chef Veronica will teach how to make a delicious Ecuadorian fish dish called Pescado Encocado.

Cocina Latina

La Chef Verónica nos enseñará cómo hacer un delicioso pescado ecuatoriano llamado Pescado Encocado.

Travel

George LeChevallier will tell us about the beautiful Guatemalan city of Antigua.

Turismo

George LeChevallier nos contará sobre la bella ciudad guatemalteca de Antigua.

Latino Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



Our Latino Leader of the Week is Miguel Chavez from Peru. He is the Director of Engineering at Eaton Corporation.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Nuestro líder Latino de la semana es Miguel Chavez de Perú. Él es el Director de ingeniería de Eaton Corporation.