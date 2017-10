HOLA: October 15, 2017

HIGHLIGHTS FROM OCTOBER 15, 2017

Health

General Pediatrician Maria Guerra will talk to us about allergies.

Salud

La pediatra General María Guerra hablará con nosotros sobre las alergias.

Latin Cooking

Chef Veronica will teach us a delicious new recipe for Empanadas that is very easy to make – Tuna Empanadas

Cocina Latina

Chef Verónica nos enseñará una nueva y deliciosa receta de Empanadas que es muy fácil de hacer – Empanadas de atún.

Latino Organizations

Jenice Ramirez, Executive Director of ISLA will tell us more about this non–profit organization that promotes bilingualism and global citizenship of Hispanic children through free literacy, arts, and science education in Spanish.

Organizaciones Latinas

Jenice Ramírez, Directora Ejecutiva de ISLA, nos contará más sobre esta organización sin fines de lucro que promueve el bilingüismo y la ciudadanía global de los niños Hispanos a través de la educación gratuita de alfabetización, artes y ciencias en español.

Latino Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



Our Latino Leader of the Week is Miguel Castillo from Ecuador. He is a faculty member at NC State.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Nuestro líder Latino de la semana es Miguel Castillo de Ecuador. Él es un miembro de la Facultad en el estado de Carolina del Norte