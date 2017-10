HOLA: October 1, 2017

HIGHLIGHTS FROM OCTOBER 1

Health

Dr. Fernando González will tell us more about a stroke and why you should be on the lookout for the symptoms.

Salud

Dr. Fernando González nos contará más acerca de los derrames cerebrales y por qué usted debe estar pendientes de los síntomas.

Latin Cooking

Chef JP invited a friend from Puerto Rico who will teach us how to make Bacalaitos – a popular dish from Puerto Rico.

Cocina Latina

Chef JP invitó a un amigo de Puerto Rico que nos enseñará cómo hacer Bacalaitos – un plato popular de Puerto Rico.

Organizations Helping the Hispanic Community

Martha Morales, from InStepp, will tell us about a program called “Nueva Vida” (New Life), which helps immigrant women overcome obstacles.

Organizaciones que ayudan a la comunidad Latina

Martha Morales de InStepp nos contará sobre un programa llamado “Nueva Vida” que apoya a las mujeres inmigrantes a superar obstáculos.

Latina Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



Our Latina Leader of the Week is Mary Quezada from Venezuela. She is the Director of the Women’s Health Center at UNC.

Líder Latina

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Nuestra líder Latina de la semana es Mary Quezada de Venezuela. Es la Directora del centro de salud de la mujer en la UNC.