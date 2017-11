HOLA: November 5, 2017

HIGHLIGHTS FROM NOVEMBER 5

Information

Professor María DeGuzmán will explain the meaning behind the term “Chicago.”

Información

La profesora María DeGuzmán explicará el significado detrás del término “Chicago”.

Latino Cooking

Chef Veronica will teach us how to make Locro de Papa, a traditional Ecuadorean potato and cheese soup.

Cocina Latina

La Chef Verónica nos enseñará cómo hacer Locro de Papa , una sopa tradicional ecuatoriana de papa y queso.

Latino Organizations

Luke Smith is the Executive Director and psychiatrist of El Futuro, and he will give us information on how this organization helps the Latino community.

Organizaciones Latinos

Luke Smith es el Director Ejecutivo y psiquiatra de El Futuro y nos dará información de cómo esta organización ayuda a la comunidad Latina.

Latino Organizations

Julián Arcila, Executive Director of Hispanic Contractors Association of the Carolinas (HCAC), will share information about this non-profit organization established to provide resources to construction companies in the Carolinas.

Organizaciones Latinos

Julián Arcila, Director Ejecutivo de la Asociación de Contratistas Hispanos de las Carolinas (HCAC), nos compartirá información sobre esta organización sin ánimo de lucro establecida para proveer recursos a las compañías de construcción de las Carolinas.

Latino Leader

Ramiro Rodriguez from Mexico studied computer science and electrical engineering at Cornell University. He works as a consultant with different companies and helps area kids learn about technology.

Líder Latino

Ramiro Rodríguez de México estudió Ciencias de computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Cornell. Trabaja como consultor para diferentes empresas y ayuda a los niños de la zona a aprender sobre tecnología.