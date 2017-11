HOLA: November 26, 2017

HIGHLIGHTS FROM NOVEMBER 26

Hispanic History

María De Guzmán, Director and Professor of Latina/o Studies at UNC will share information about the Latino and Hispanic terminology.

Historia Hispana

María De Guzmán, Directora y Profesora de Estudios Latinos/as en UNC nos dará mayor información sobre la terminología de Latinos e Hispanos.

Latin Cooking

Chef Veronica will teach us how to make a delicious recipe from Peru – Papa a la Huancaína.

Cocina Latina

Verónica nos enseñará cómo hacer una receta deliciosa del Perú: Papa a la Huacaína.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make Colombian Arroz con Pollo.

Cocina Latina

El Chef JP nos enseñará cómo hacer Arroz con Pollo colombiano.

Latin Dance

We will have a wonderful Venezuelan dance group.

Baile Latino

Tendremos un maravilloso grupo de danza venezolano.

Latino Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



Our Latino Leader is Gilberto Guitarte from Argentina. He is a Director at Tyco Electronics.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Nuestro líder Latino es Gilberto Guitarte de Argentina. Es un Director de Tyco Electronics.