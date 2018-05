HOLA: May 6, 2018

HIGHLIGHTS FROM MAY 6, 2018

Information

We will speak with a pediatrician who will share some tips about how to start feeding babies solid food.





Información

Hablaremos con una pediatra que compartirá algunos consejos sobre cómo comenzar a alimentar a los bebés con alimentos sólidos.

Events

Roberto Perez, President of Diamante Inc, will provide information about their wonderful event, Ritmo Latino.





Eventos

Roberto Pérez, presidente de Diamante Inc, proporcionará información sobre su maravilloso evento, Ritmo Latino.

Latin Cooking

Chef Veronica will teach us how to make a delicious recipe from Argentina called Bifes a la Criolla.





Cocina Latina

La Chef Veronica nos enseñará cómo hacer una deliciosa receta de Argentina llamada Bifes a la Criolla.

Organization

A group of NC State students will talk about their dance group that helps others learn about Latino culture and dance.





Organización

Un grupo de estudiantes de NC State hablará sobre su grupo de baile que ayuda a otros a aprender sobre la cultura y el baile latino.

Latina Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latina leader is Liani Yarki from Puerto Rico, and she works at the NC Museum of Natural Science in Raleigh.





Líder Latina de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra líder latina es Liani Yarki de Puerto Rico, y ella trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de Carolina del Norte en Raleigh.