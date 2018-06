HOLA: June 24, 2018

HIGHLIGHTS FROM JUNE 24, 2018

Information

Sponsored by: Mercedes Díaz

We went to the dental clinic of Dr. Mercedes Díaz and she is going to give us basic information about the importance of having good dental health.

Información

Patrocinado por: Mercedes Díaz

Fuimos a la clínica dental de la Dra. Mercedes Díaz y ella nos va a dar información básica sobre de la importancia de tener una buena salud dental.

Organization

We were in Raleigh to attend a very special luncheon where we launched a new initiative called Circle of Welcome – a program that helps immigrants who have just arrived in this country.

Organización

Estuvimos en Raleigh para asistir a un almuerzo muy especial donde lanzamos una nueva iniciativa llamada Circle of Welcome, que es un programa que ayuda a los inmigrantes que acaban de llegar a este país.

Latino Leader of the Week



Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latino Leader of the Week is Roberto Núñez from Ecuador. He is a professor at NC State.

Líder Latino de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestro líder latino de la semana es Roberto Núñez de Ecuador. Es profesor de la Universidad NC State.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make Carimañola, a yuca fritter stuffed with ground meat or cheese, which is found in Panama and Colombia.

Cocina Latina

El chef JP nos enseñará cómo hacer Carimañola, un buñuelo de yuca que son rellenos de carne molida o queso, que se puede encuentrar en Panamá y Colombia.

Latin Culture

Professor María DeGuzmán from UNC will give us an explanation about the meaning of Latinos and Hispanics.

Cultura Latina

La profesora María DeGuzmán de UNC nos dará una explicación sobre el significado de latinos e hispanos.