HOLA: June 17, 2018

HIGHLIGHTS FROM JUNE 10, 2018

Events

We covered the “Day of Guatemala” in Raleigh organized by the General Consulate of Guatemala.

Eventos

Cubrimos el “Día de Guatemala” en Raleigh organizado por el Consulado General de Guatemala.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make lemon pie.

Cocina Latina

El chef JP nos enseñará a hacer “lemon pie.”

Information

María DeGuzmán will explain what Chicano means.

Información

María DeGuzmán explicará qué significa chicano.

Latina Leader of the Week



Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latina Leader of the week is Norma Rivera from Puerto Rico who works at BASF as a supply manager.

Líder Latina de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra líder latina de la semana es Norma Rivera de Puerto Rico que trabaja en BASF como gerente de suministros.