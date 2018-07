HOLA: July 8, 2018

HIGHLIGHTS FROM JULY 8, 2018

Music

We are going to learn about Latin Jazz.

Música

Vamos a aprender sobre Jazz Latino.

Young Latino Achiever

We chatted with José Eduardo Neri, a Young Latino Achiever who has been rewarded a scholarship from UNC.

Joven Triunfador Latino

Conversamos con José Eduardo Neri, un Joven Triunfador Latino que recibió una beca de la UNC.

Latin Cooking

Chef Verónica will teach us how to make a popular Puerto Rican dessert called Tembleque.

Cocina Latina

La Chef Verónica nos enseñará cómo hacer un postre popular de Puerto Rico llamado Tembleque.

Health

Get introduced to Zumba Tone, a new way to work out incorporating weights and dancing.

Salud

Obtenga una introducción a Zumba Tone, una nueva forma de entrenar incorporando pesas y baile.

Latino Leader of the Week

Our Latina Leader of the Week is Mary Quezada, who is the Director of the Women’s Health Information Center at UNC.

Líder Latina de la Semana

Nuestra Líder Latina de la Semana es Mary Quezada, quien es la Directora del Centro de Información de Salud de la Mujer en la UNC.