HOLA: July 1, 2018

Latino Leader of the Week



Our Latino Leader of the Week is Gustavo Furtado from Brazil. He is a professor at Duke University.

Líder Latino de la Semana

Nuestro líder latino de la semana es Gustavo Furtado de Brasil. Es profesor en la Universidad de Duke.

Soccer

We interviewed soccer coach José Cornejo. Coach Cornejo promotes soccer in our area and helps underprivileged kids play this exciting sport.

Fútbol

Entrevistamos a el entrenador de fútbol José Cornejo. El entrenador Cornejo promueve el fútbol en nuestra zona y ayuda a niños desfavorecidos a jugar este apasionante deporte.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make cheese sticks. The delicious snack is called “tequeños” in Venezuela or “palitos de queso” in Colombia.

Cocina Latina

Chef JP nos enseñará cómo hacer palitos de queso. Delicioso refrigerio que se llama “tequeños” en Venezuela o “Palitos de queso” en Colombia.

Young Latina Achiever

María Duran is a Young Latina Achiever that is currently pursuing her PhD at UNC.

Joven Latina Triunfadora

María Duran es una joven Latina triunfadora que ahora mismo está haciendo su PhD en UNC.