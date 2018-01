HOLA: January 14, 2018

HIGHLIGHTS FROM JANUARY 14, 2018

WRAL did a half hour documentary profiling several successful Hispanic immigrants to our state and examines their contribution to our economy and our communities. We invite our viewers to watch this documentary next week.

WRAL hizo un documental de media hora donde tiene varios perfiles de inmigrantes hispanos exitosos en nuestro Estado y analiza su contribución a nuestra economía y nuestras comunidades. Invitamos a nuestrso televidentes a ver este documental la próxima semana.

Latin Cooking

Chef Verónica will be showing us how to prepare Passion Fruit Mousse, a very popular dish in Brazil, Paraguay, and northern Argentina.

Cocina Latina

Nuestra chef Verónica nos enseñará cómo preparar mousse de maracuyá , que es muy popular en Brasil, Paraguay y en el norte de Argentina.

Travel

George LeChevallier will tell us about the beautiful Guatemalan city of Antigua.

Turismo

George LeChevallier nos contará sobre la bella ciudad guatemalteca de Antigua.

Latin Dance

Betto, from the Mambo Dinamico dance company, will teach us to dance the salsa by showing us the basic steps.

Baile Latina

Betto, de la compañía de baile Mambo Dinámico, nos enseñará a bailar salsa donde nos mostrará los pasos básicos.

Latina Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latina Leader of the Week is Cecilia Martinez Gallardo from Mexico. She is a Professor of Political Science at UNC.

Líder Latina

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra líder Latina de la semana es Cecilia Martínez Gallardo de México. Ella es profesora de Ciencias políticas en UNC.