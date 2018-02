HOLA: February 25, 2018

HIGHLIGHTS FROM FEBRUARY 25, 2018

Art

We interviewed Yholima Vargas, an artist from Colombia. She will share her story and details about her current exhibition at the Durham Arts Council.





Arte

Entrevistamos a Yholima Vargas, una artista de Colombia. Compartirá su historia y detalles sobre su exposición actual en el Durham Arts Council.

Art

We interviewed Margaret DeMott. She is the Director of Artist Services at the Durham Arts Council.





Arte

Entrevistamos a Margaret DeMott. Ella es la Directora de Servicios de Artistas en el Durham Arts Council.

Dance

We interviewed Maricela Cáceres, who is one of the dancers from the dance group Huepa Cultural Arts.





Baile

Entrevistamos a Maricela Cáceres, quien es una de las bailarinas del grupo de danza Huepa Cultural Arts.

Organization

We interviewed the new Executive Director of the NC Hispanic Chamber of commerce, Ximena Ordoñez.





Organización

Entrevistamos a la nueva Directora Ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de Carolina del Norte, Ximena Ordoñez.

Latino Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latino Leader of the Week is Miguel Chavez from Peru. He is the Director of Engineering at Eaton Corporation.





Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestro líder latino de la semana es Miguel Chávez de Perú. Él es el Director de Ingeniería en Eaton Corporation