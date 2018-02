HOLA: February 18, 2018

HIGHLIGHTS FROM FEBRUARY 18, 2018

Organization

One of our Latino Leaders – Juan Alamo – was part of a fundraiser for the Latino organization El Centro Hispano. We will speak with some several attendees like Congressman David Price.

Organización

Uno de nuestros líderes latinos, Juan Álamo, fue parte de una recaudación de fondos para la organización latina El Centro Hispano. Hablaremos con algunos asistentes, Como el Congresista David Price.

Latino Cooking

Chef JP will teach us how to make “Envueltos de Choclo” – a delicious sweet corn and cheese recipe.

Cocina Latina

Chef JP nos enseñará cómo hacer “Envueltos de Choclo” – una deliciosa receta de maíz dulce y queso.

Organization

We interviewed the Director of Pinecone who organized an event at the NC Museum of History featuring a Latino dance group called “Orgullo y Alma Latina.”

Organización

Entrevistamos al Director de Pinecone que organizó un evento en el Museo de Historia de Carolina del Norte presentando un grupo de baile latino llamado “Orgullo y Alma Latina”.

Latina Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latina Leader of the Week is Gabriela Maradiaga from Honduras. She is a pediatrician at Duke.

Líder Latina

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra líder latina de la semana es Gabriela Maradiaga de Honduras. Ella es pediatra en Duke.