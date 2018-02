HOLA: February 11, 2018

HIGHLIGHTS FROM FEBRUARY 4, 2018

Business

We interviewed “Pepe” Jose Calderon from Costa Rica. He started working in the fields of North Carolina and is now an important North Carolina exporter.

Empresa

Entrevistamos a “Pepe” Jose Calderon de Costa Rica que empezo en los campos de Carolina del Norte y hoy en dia es uno d elos exportadores importantes aqui en Carolina del Norte.

Latino Cooking

Chef Veronica will teach us how to make a delicious salad from Peru called Sarsa

Cocina Latina

Nuestra Chef Verónica nos enseñará cómo hacer una deliciosa ensalada de Perú llamada Sarsa

Latina Leader

Our Latina Leader of the Week is Mariaelena Ruiz from Venezuela and she is the Director of Cary Ballet Company

Líder Latina

La líder latina de la semana es Mariaelena Ruiz de Venezuela y es la Directora de Cary Ballet Company