HOLA: December 3, 2017

HIGHLIGHTS FROM DECEMBER 3

Soccer

We interviewed soccer Coach Jose Cornejo. Coach Cornejo promotes soccer in our area and helps unprivileged kids play this exciting sport.

Fútbol

Entrevistamos a el entrenador de fútbol José Cornejo. El entrenador Cornejo promueve el fútbol en nuestra zona y ayuda a niños desfavorecidos a jugar este apasionante deporte.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make Cazuela de Mariscos – a seafood stew that is very popular in many Latin American countries.

Cocina Latina

Chef JP nos enseñará cómo hacer la Cazuela de Mariscos – un estofado de comida de mar que es muy popular en muchos países de América Latina.

Latino Leader

Our Latino Leader of the Week is Fernando Gonzalez – a neurosurgeon at Duke.

Líder Latino

Nuestro Líder Latino de la semana es Fernando González, neurocirujano de Duke.