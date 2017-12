HOLA: December 24, 2017

HIGHLIGHTS FROM DECEMBER 24

Christmas

We visited a Raleigh Mexican restaurant to see how some Latin countries create nativity scenes.

Navidad

Visitamos un restaurante mexicano de Raleigh para ver cómo algunos países latinos crean los pesebres

Organization

We attended a women’s support and education program organized by El Pueblo called PARE.

Organización

Estuvimos en un programa educativo para las mujeres organizado por El Pueblo llamado a PARE.

Music

We interviewed Victor Zarraga who is a Mexican singer.

Música

Entrevistamos a Víctor Zárraga quien es un cantante mexicano.

Latin Cooking

Chef Veronica will teach how to make Christmas decorations with fruits and vegetables that we can make during the holidays.

Cocina Latina

La Chef Verónica enseñará cómo hacer adornos de Navidad con frutas y verduras que podemos hacer durante las festividades.

Latina Leader

Our Latina Leader of the Week is María Rosa Rangel from Mexico. She has a doctorate in school administration.

Líder Latina

Nuestra líder Latina de la semana es María Rosa Rangel de México. Ella tiene un doctorado en administración escolar,