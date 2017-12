HOLA: December 10, 2017

HIGHLIGHTS FROM DECEMBER 10

Event

We covered an event at the American tobacco in Downtown Durham where they showed international designers of jewelry. We will show an interview from Roc Majoral, internationally recognized jewelry designer from Formentera and Barcelona, Spain and a representative from a famous jewelry designer from Brazil Antonio Bernardo.

Eventos

Estuvimos en un evento en el American Tabaco e el centro de Durham donde mostraron diseñadores internacionales en joyería. Mostraremos una entrevista de Roc Majoral, diseñador de joyería internacionalmente reconocido de Formentera y Barcelona, España y un representante de un diseñador de joyas famosas de Brasil Antonio Bernardo.

Latin Cooking

Chef Veronica will teach us how to make the delicious Argentinian dish Niños Envueltos or “Wrapped Children.”

Cocina Latina

Chef Verónica nos enseñará cómo hacer un delicioso plato argentino “Niños envueltos”.

Latino Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



Our Latino Leader of the week is Mauricio Castillo, MD FACR from Guatemala. He is Professor of Radiology and Chief, Division of Neuroradiology UNC.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Nuestro Líder Latino de la semana es Mauricio Castillo, MD FACR de Guatemala. El es Profesor de Radiología y Jefe de la División de Neuro- radiología en UNC.