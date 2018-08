HOLA: August 12, 2018

HIGHLIGHTS FROM AUGUST 12, 2018

Economy



The economic contribution that Mexico brings to the United States is very important to the country and to our state as well. We spoke with Remedios Gomez Arnau who gave us more information about this topic.

Economía

La contribución económica que México aporta a los Estados Unidos es muy importante para el país, pero también para nuestro Estado, hablamos con Remedios Gómez Arnau para darnos más información acerca de este importante tema.

Health

Dr. Herrera will explain the basic things we should know about diabetes since it is a disease that affects many Latinos.

Salud

La Dra. Herrera nos explicará un poco de las cosas básicas que debemos saber sobre la diabetes ya que es una enfermedad que afecta a muchos latinos.

Latin Cooking

Chef Verónica will teach us how to make tortilla soup with shrimp.

Cocina Latina

Nuestra Chef Verónica nos enseñará cómo hacer sopa de tortilla con camarones.

Young Hispanic Achiever

María Duran is a Young Latina Achiever that is currently pursuing her Ph.D. at UNC.

Joven Latina Triunfadora

María Duran es una Joven Latina Triunfadora que ahora mismo está haciendo su doctorado en UNC.

Latina Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latina Leader of the Week is Julia Cardona Mack, Ph.D. from Puerto Rico. She works at UNC as a professor in the Department of Romance Languages.

Líder Latina de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra Líder Latina de la Semana es Julia Cardona Mack, Ph.D. de Puerto Rico. Trabaja en UNC como profesora del Departamento de Lenguas Romances.