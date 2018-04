HOLA: April 29, 2018

HIGHLIGHTS FROM APRIL 29, 2018

Events

The Hispanic Chamber of Commerce had a diversity luncheon where we interviewed the former CEO of AT&T and the President for AT&T here in NC . They will share why it is important to support diversity in the workplace.





Eventos

La Cámara de Comercio Hispana tuvo un almuerzo de diversidad donde entrevistamos al ex CEO de AT&T y a la Presidenta de AT&T aquí en Carolina del Norte. Compartirán por qué es importante apoyar la diversidad en el lugar de trabajo.

Holiday

Sponsored by: Dos Taquitos

We went to a delicious restaurant called Dos Taquitos. They will share the secret as to why their food is so special, and they have a special invitation for us to their great Cinco de Mayo celebration.





Fiesta

Patrocinado por: Dos Taquitos



Fuimos a un delicioso restaurante llamado Dos Taquitos. Ellos compartirán el secreto de por qué su comida es tan especial, y tienen una invitación especial para nosotros a su gran celebración del Cinco de Mayo

Latin Cooking

Chef Veronica use typical Latino ingredients to make a delicious corn soup.





Cocina Latina

La Chef Verónica usa ingredientes típicos latinos para hacer una deliciosa sopa de maíz.

Latina Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latino Leader of the Week is Luz Estrada from Colombia, and she is a dentist in Durham





Líder Latina de la Semana

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestra líder latina de la semana es Luz Estrada de Colombia y ella es una dentista en Durham.