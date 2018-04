HOLA: April 22, 2018

HIGHLIGHTS FROM APRIL 22, 2018

Information

A pediatrician in Durham will talk to us about children and their meals.





Información

Un pediatra en Durham nos hablará sobre los niños y sus comidas.

Events

We went to the Mexican Consulate and interviewed a group of Mexican professional who are part of Red Global MX, which seeks to help Mexicans here and abroad.





Eventos

Fuimos al Consulado de México y entrevistamos a un grupo de profesionales mexicanos que forman parte de Red Global MX que quieren ayudar a los mexicanos aquí y a los mexicanos que están allá

Latin Cooking

Chef JP will teach us show to make Tostones or Patacon.





Cocina Latina

Chef JP nos enseñará a hacer Tostones o Patacón.

Latin Dance

Betto from Mambo Dinámico has taught us how to dance the salsa. Now he will teach us how to dance the merengue.

Baile Latino

La última vez Betto de Mambo Dinámico nos enseñó como bailar salsa y este Sábado nos enseñará como bailar merengue.

Latino Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Our Latino Leader of the Week is Miguel Castillo from Ecuador. He is a faculty member at NC State.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Nuestro líder Latino de la semana es Miguel Castillo de Ecuador. Él es un miembro de la Facultad en el estado de Carolina del Norte.