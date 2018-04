HOLA: April 15, 2018

HIGHLIGHTS FROM APRIL 15, 2018

Event

The Morehead Planetarium and Science Center at UNC will share information about the this year’s Science Festival, including information that is available to the Hispanic Community.

Evento

El Planetario Morehead en el Centro de Ciencias de UNC nos dará información que está disponible para la comunidad hispana durante este año en el Festival de la Ciencia.

Latin Cooking

Chef Veronica will teach us how to make Locro de Papa, a traditional Ecuadorean potato and cheese soup.

Cocina Latina

La Chef Verónica nos enseñará cómo hacer Locro de Papa , una sopa tradicional ecuatoriana de papa y queso.

Latina Achiever

Sofia Ocegueda grew up in a Mexican family. She will tell us how she overcome many obstacles in life and how she became a doctor’s assistant at UNC.

Latina Triunfador

Sofia Ocegueda creció en una familia Mexicana y nos contará como ha superado obstáculos en la vida. Hoy en dia ella es asistente de una doctora de UNC.

Exercise

Zumba is a dance fitness program that was created in 1990s by Colombian dancer and choreographer Alberto Perez. We will show a new version called Zumba Toning.

Ejercicio

Zumba es un programa de ejercicios de danza que se creó en la década de los noventa por el bailarín Colombiano y coreógrafo Alberto Pérez. Mostraremos una nueva versión llamada Zumba toning.

Latino Leader of the Week

Sponsored by: Carolina Ford Dealers

Ramiro Rodriguez from Mexico studied computer science and electrical engineering at Cornell University. He works as a consultant with different companies and helps area kids learn about technology.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas

Ramiro Rodríguez de México estudió Ciencias de computación e ingeniería eléctrica en la Universidad de Cornell. Trabaja como consultor para diferentes empresas y ayuda a los niños de la zona a aprender sobre tecnología.