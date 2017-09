HOLA: September 3, 2017

HIGHLIGHTS FROM SEPTEMBER 3

Young Latino Achiever

We interviewed Jose Eduardo a young Latino that received the Morehead scholarship.

Joven Latino Triunfador

Entrevistamos a Jose Eduardo un joven Latino que recibió la beca de Morehead en UNC.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make carimañolas a snack from Panamá and Colombia.

Cocina Latina

Chef JP nos enseñará cómo hacer carimañolas un refrigerio de Panamá y Colombia.

Latino Organization

Juliana Cabrales from NALEO is going to share information about the organization.

Organización Latina

Juliana Cabrales de NALEO va a compartir información acerca de la organización.

Latin Dance

Last time Betto from Mambo Dinámico taught us how to dance the salsa. This time he will teach us how to dance the merengue.

Baile Latino

La última vez Betto de Mambo Dinámico nos enseñó como bailar salsa y este Sábado nos enseñará como bailar merengue.

Latina Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



Our Latina Leader of the Week is Cecilia Martinez Gallardo from Mexico. She is a Professor of Political Science at UNC.

Líder Latina

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Nuestra líder Latina de la semana es Cecilia Martínez Gallardo de México. Ella es profesora de Ciencias políticas en UNC.