HOLA: September 24, 2017

HIGHLIGHTS FROM SEPTEMBER 24

Music

We interviewed Alejandro Santoyo, a pianist and composer who grew up in Mexico. He will tell us about his experiences being a musician and professor.

Música

Entrevistamos a Alejandro Santoyo, un pianista y compositor que creció en México. Él nos dirá acerca de sus experiencias de ser un músico y profesor.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make cheese sticks. The delicious snack is called “Tequeños” in Venezuela or “Palitos de queso” in Colombia.

Cocina Latina

Chef JP nos enseñará cómo hacer Palitos de queso. Delicioso refrigerio que se llama “Tequeños” en Venezuela o “Palitos de queso” en Colombia.

Latino Organizations

Marco Zarate and Neyra Toledo will share information about the North Carolina Society of Hispanic Professionals, and they will invite us to their next event called “The Latino Education Celebration.”

Organizaciones Latinas

Marco Zarate y Neyra Toledo compartirán información sobre la Sociedad de Profesionales Hispanos de Carolina del Norte, y nos invitan a su próximo evento llamado “La celebración de la educación Latina.”

Latino Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



Our Latino Leader of the week is Edgar Lobaton Ph.D from Peru. He works at NC State University.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Nuestro líder Latino de la semana es Edgar Lobaton Ph.D de Perú. Trabaja en la Universidad Estatal de Carolina del Norte