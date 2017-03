HOLA: March 5, 2017

HIGHLIGHTS FROM MARCH 5

Transportation

Go Raleigh will share the stories of several Latino employees and explain about buses maintenance.

Transporte

Go Raleigh compartirá las historias de varios empleados latinos y explicará acerca de el mantenimiento de autobuses.

Latino Countries



Professor Maria de Guzman will share history of the Puerto Rican people.

Países Latinos

La Profesora María de Guzmán compartirá un poco de historia del pueblo puertorriqueño.

Latin Cooking

Chef JP will teach us how to make carimañolas a snack from Panamá and Colombia

Cocina Latina

Chef JP nos enseñará cómo hacer carimañolas un refrigerio de Panamá y Colombia.

Latin Leader

Our Latina Leader of the Week is Concepción Jiménez from Mexico, and she works at Glaxo Smith Kline and is a professor at NC State University.



Líder Latina

Nuestra líder Latina de la semana es Concepción Jiménez de México, y trabaja en Glaxo Smith Kline y es profesora en la Universidad de NC State

Latin Music

We will feature a singing group called Flor Y Canto that promotes Mexican culture.

Música Latina

Mostraremos un grupo de canto llamado Flor Y Canto que promueve la cultura mexicana.