HOLA: January 1, 2017

HIGHLIGHTS FROM JANUARY 1, 2017

Latin Cooking

Chef Veronica will show us how to make Rosca de Reyes – a Mexican sweet bread that is eaten on Three Kings Day.

Cocina Latina

La chef Verónica nos mostrará cómo hacer Rosca de Reyes-un pan dulce mexicano que se consume en el día de los Reyes Magos.

Hispanic and Latino Culture

Throughout the year, HOLA NC has been connecting our audience with information about Hispanic and Latino culture and events. We will show you highlights of a great 2016!

Cultura Hispanic y Latino

Durante todo el año, Hola NC ha estado conectando a nuestro público con información acerca de la cultura y los eventos hispanos y latinos. ¡ Les mostraremos los puntos más destacados de un gran 2016!

Latino Leader

Sponsored by: Carolina Ford Dealers



HOLA NC is proud to highlight area Latino Leaders each week. These area leaders are successful professionals and serve as role models for future generations.

Líder Latino

Patrocinado por: Los Concesionarios Ford de las Carolinas



Hola NC se enorgullece en destacar a los líderes latinos del área cada semana. Estos líderes son profesionales exitosos y sirven como modelos a seguir para las generaciones futuras.

Young Latino Achievers

This year, we had the opportunity to interview many Young Latino Achievers who are great role models and are pursuing successful professional careers.

Logro de un Joven Latino

Este año, tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchos jóvenes latinos que son grandes modelos a seguir y están persiguiendo carreras profesionales exitosas.

Latin Cooking

Every week, Chef Veronica and Chef JP teach us popular recipes from Latin America. We have highlights of some of the most popular dishes from the past year

Cocina Latina



Todas las semanas, la chef Verónica y el chef JP nos enseñan recetas populares de Latinoamérica. Destacamos algunos de los platos más populares del año pasado.